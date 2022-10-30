Hastanede skandal! Tedavi için gitti, sedyenden düşüp öldü
Gaziantep'te, ambulansa taşınırken sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası Hüseyin Mustafa (47), yoğun bakımdaki 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Mustafa'nın ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, 21 Ekim’de Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.
Diyaliz hastası Hüseyin Mustafa, iddiaya göre hastanedeki tedavisinin ardından eve getirilirken sedyeden düştü.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Yeniden hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Mustafa, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Mustafa, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Hüseyin Mustafa’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hüseyin Mustafa’nın yaşamını yitirmesinin ardından savcılık tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.
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