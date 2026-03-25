Yalova'da feci kaza... İşçi servisi devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

25.03.2026 10:56:00
Yalova'da işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

Bursa-Yalova kara yolu Paşakent mevkiinde Ş.U. (66) idaresindeki 77 ADC 754 plakalı işçi taşıyan midibüs devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsteki Gülcan U.'nun (57) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 20 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

VALİ USTA'DAN AÇIKLAMA!

Usta, yaptığı açıklamada, Gemlik'teki bir tekstil firmasında çalışan 21 kişiyi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine taşıyan midibüsün yan yatması neticesinde trafik kazası gerçekleştiğini söyledi.

Kazada bir kadın çalışanın vefat ettiğini belirten Usta, "20 yaralımız var ama 20 yaralıdan 8'i hafif yaralı, 12 yaralı da ayakta tedaviyle normal hayatına dönen vatandaşlarımız. Yaralılardan 8'i devlet, 12'si özel hastanelerde tedavileri devam ediyor. Yeşil alandakilerin bir sıkıntısı yok" dedi.

Usta, kazayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

