Yalova İl Göç İdaresi soruşturmasında yeni gelişme: Dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresinde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç., müdürlük çalışanları Emre K., M.A. ve G.D., tercümanlar A.N. ve Y.G., iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdur ettiği öne sürülen çok sayıda yabancı uyruklunun, emniyet ve savcılığa gelerek başvuru yapmak istediği öğrenildi.

USULSÜZ EVLİLİK İÇİN "BEKARLIK BELGESİ" DÜZENLENDİĞİ İDDİASI

Soruşturmada özellikle kendi ülkelerinde evli olan ve Türkiye'de ikametli olarak kalan bazı yabancıların, vatandaşlık alabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile sadece evrak üzerinde evlilik yapmak için usulsüz şekilde resmi evrak aldıklarının ortaya çıktığı iddia edildi.

Sadece uluslararası koruma kaydı bulunan yabancılara "bekarlık belgesi"ni verebilen İl Göç İdaresi personelinin, konsolosluklarında işlem yapmada sıkıntıları olmayan ikametli yabancılara da bu evrakı usulsüz şekilde verdiklerinin anlaşıldığı öne sürüldü.

Yaklaşık 2 yıl önce bu evrakı aldığı belirlenen Suriye uyruklu J.A.'nın, ikametli olmasına rağmen o dönem Uluslararası Koruma Grup Başkanı da olan göç uzmanı A.D.'den aldığı evrakla Çiftlikköy Belediyesine evlilik başvurusu yaptığı tespit edildi.

Evlendirme memurunun şüphelenmesi ve durumu müdürlükte çalışan bir personelle paylaşmasıyla ortaya çıkan olayın, İl Göç Müdürü S.S.Ç.'nin devreye girmesiyle kapandığı öne sürüldü. Ancak bu evrakla ildeki farklı bir belediyeye giden J.A.'nın, daha önce vatandaşlık kazanmış yine Suriye uyruklu bir kadınla evrak üzerinde evlilik yaptığının belirlendiği öne sürüldü.

2022 yılında dosyada tutuklu olan Emre K'nin usulsüz mülakatı nedeniyle savunma vermesi üzerine endişelenen göç uzmanı A.D., bir avukata giderek belgenin iptali için dilekçe hazırlattığı, dilekçesinde İkamet Grup Başkanlığında olan göç uzmanı K.A.'nın kendisine baskı yaparak yabancıya evrakı verdirttiğini ileri sürerek şikâyetçi olduğu tespit edildi.

Evrakı işleme koymak için hazırlayan avukata bir süre sonra dönüş yapan A.D., K.A. ile tercüman Y.T.'nin baskı uyguladığını, bu nedenle şikâyetinden vazgeçtiğini, ayrıca Y.T.'nin çok sayıda yabancı uyrukluyu İl Göç Müdürü S.S.Ç. ile tanıştırarak maddi kazanç da sağladığını ileri sürdü.

"TAŞINMAZ BAŞVURUSU YAPANLARIN MAĞDUR EDİLDİĞİ" İDDİASI

Türkiye'ye geldikten sonra ev alarak ikamet başvurusu yapanlara verilmesi gereken taşınmaz ikameti yerine yabancılara turistlik kısa dönem ikamet verildiği, bu şekilde taşınmaz sahibi yabancıların mağdur edildiklerinin belirlendiği iddia edildi.

Yanlış ikamet türü verildiği için taşınmaz üzerinden ikamet alma hakları ellerinden alınan yabancılardan Irak uyruklu Z.S.A., ifadesinde, girişte evrakları teslim alan tercümanların taşınmaz yerine kısa dönem turist ikamet başvurusu kaydı açarak mağdur edildiğini ileri sürdü.

Biri engelli 2 çocuğu ve eşiyle Yalova'ya geldiklerini, o dönem 50 bin dolar olan başvuru şartını yerine getirerek bir ev satın aldıklarını aktaran Z.S.A., eşiyle müdürlüğe gelerek taşınmaz üzerinden ikamet başvurusu yaptıklarını öne sürdü.

Girişte tercümanın dosyadaki diğer şikâyetçi yabancılara yapıldığı gibi kısa dönem turist ikameti yaptığını iddia eden Z.S.A., ardından tercümanların ikametinin iptal edileceği tehdidiyle para talebinde bulunduğu öne sürdü.

Bir yıllık ikamet karşılığında üzerinde "T. Bey'e teslim edilecek" yazılı zarfın içindeki 2 bin doları tercümanlar T.Ç. ile F.M.'nin belirlediği yere bıraktıklarını anlatan Z.S.A., bir yıl yerine 6 aylık ikamet verilmesi üzerine İl Göç Müdürü S.S.Ç. ile görüştüğünü, burada da ikamet iptali ve sınır dışı işlemi yapılacağı uyarısıyla şikâyetçi olmamalarının istendiğini iddia etti.

"ŞİKÂYETÇİ OLACAK YABANCI UYRUKLULARA BASKI" İDDİASI

14 Ekim'deki operasyonun ardından açığa alınan İl Müdürü S.S.Ç. ile dosyada adı geçen 8 şüphelinin, emniyet ve savcılığa giderek şikâyette bulunacak yabancıları engellemek için birçok kişiyi devreye soktuğu ileri sürüldü.

Şikâyetçi olacak İran uyruklu H.N.'ye yönelik, S.S.Ç'nin eski şoförü olan ve kurumun da çay ocağından sorumlu T.S., tarafından şikâyetinden vazgeçmesi için "Arkaları çok güçlü", "Zaten üçüncü ülkeye geçeceksin. Şikâyetinden vazgeç" ve "Kuzi senin başına bir şey gelsin istemiyorum. Anlıyorsun değil mi?" şeklinde mesajlar atıp aramalar yaptığının ortaya çıktığı iddia edildi.

Eski şoför T.S.'nin aralık ayında sözleşmeli olarak kurumda çalışması için İl Müdürü S.S.Ç. tarafından işe alınmasının operasyon sonrası iptal edildiği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü S.S,Ç, müdürlük çalışanları Emre K. ve M.A., tercümanlar A.N. ve Y.G, iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. polis tarafından yakalanmış, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürülmüştü. Adresinde bulunmayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli G.D.'nin de yakalanmasıyla dosyadaki gözaltı sayısı 9'a yükselmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden S.S.Ç., Emre K., M.A., A.N., Q.G. ve S.S.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları, G.D., Y.G. ve A.B.J.B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, zanlılardan Emre K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Diyarbakır'a tayini çıkan memur M.B. de "şüpheli" sıfatıyla Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alınmasının ardından salıverilmişti.