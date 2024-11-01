Yalova’da 20 ton kaçak midye ele geçirildi

Yalova’nın Altınova ilçesi açıklarında 3 teknede kaçak midye avcılığı yapan 11 şahıs yakalanırken 20 bin ton kaçak midye ele geçirildi.

Yalova’da 20 ton kaçak midye ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:52

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik unsurları Altınova Tersaneler Bölgesi Marmara Denizi açıklarında gerçekleştirdiği operasyonda yasadışı midye avcılığında kullanılan 3 tekneyi tespit etti.

Teknelerde bulunan 11 şüpheliye toplam 849 bin 940 lira idari para cezası kesildi. Baskında bin çuval içinde 20 ton kaçak midye ele geçirildi.

Ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakıldı.

Öte yandan yasadışı midye avcılığında kullanılan teknelere ve av araçlarına el konuldu.


Etiketler: #Yalova #midye #kaçak

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