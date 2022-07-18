Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında denize düştüğü iddia edilen kılavuz kaptan yaşamını yitirdi.

AA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:32
Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında denize düştüğü iddia edilen kılavuz kaptan yaşamını yitirdi.

Çiftliköy demirleme sahasındaki tanker gemisine yanaşan "Yalova Pilot 2" isimli bottaki kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Denizden çıkarılan Kıribrahim, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılavuz kaptan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yalova Çiftlikköy Kaptan
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