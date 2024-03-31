Yalova'da seçimi kim kazandı? Yalova başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Yalova yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:54

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:54

Yalovalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Yalova'da seçimi hangi aday kazandı?

YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde AKP'den Mustafa Tutuk, CHP'den Mehmet Gürel, İYİP'den Halil İbrahim Tokay, DEM Partiden ise Cengiz Topbaşlı-Songül Hacıoğlu başkan adayı olarak aday gösterildi.

YALOVA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Yalova 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.