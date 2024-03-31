Yalova'da seçimi kim kazandı? Yalova başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Yalova yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Yalova'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Yalova yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:54
Yalova'da seçimi kim kazandı? Yalova başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Yalova yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Yalovalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Yalova'da seçimi hangi aday kazandı? 

YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde AKP'den Mustafa Tutuk, CHP'den Mehmet Gürel, İYİP'den Halil İbrahim Tokay, DEM Partiden ise Cengiz Topbaşlı-Songül Hacıoğlu başkan adayı olarak aday gösterildi.

YALOVA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Yalova 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


31 Mart 2024 haberleri yerel seçim haberleri Yalova haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçime 2 gün kala… AKP’yi destekleme kararı aldılar!

Seçime 2 gün kala… AKP’yi destekleme kararı aldılar!
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…

Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Türkiye'de kaç seçmen var?

Türkiye'de kaç seçmen var?
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu