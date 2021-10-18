Yamaç paraşütünün en iyi pilotları Fethiye'de buluşacak

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:24

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenecek festival, her yıl dünyanın en iyi akrobasi pilotlarına ev sahipliği yapıyor.

Kuş adam, base jump ve yamaç paraşütü branşlarındaki pilotlar, 20-24 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde izleyenleri heyecanlandıracak gösteriler sunacak.

60 ÜLKEDEN 2 BİN SPORCU

??????????????Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivale yaklaşık 60 ülkeden 2 bin sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

Etkinlikte gökyüzünde birçok akrobasi gösterisinin yapılacağını aktaran Başkan Karaca, şunları söyledi:

"Fethiye ve bölgemizi daha fazla tanıtabilmek için bu tür aktiviteleri yapıyoruz. Festivalin son gününde Türk Yıldızları gösteri sunacak. Birinci amacımız tanıtım, ikinci amacımız da bölgedeki konaklama tesislerimiz ve esnafımızın hareketliliğini ekim sonuna kadar sağlamak. Etkinlik, turizm sezonunun sonunda can suyu oluyor."