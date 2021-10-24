Yamaç paraşütüyle kaza geçiren Hilal Kapıer öldü
Kayseri'de bu sabah yamaç paraşütü ile serbest uçuş gerçekleştirdiği sırada rüzgarın etkisiyle önce ağaç dallarına takılan ve ardından da taş zemine düşen Hilal Kapıer, yaşamını yitirdi.
Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi 2776 Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü yapan yüksek lisans öğrencisi Hilal Kapıer, bu sabah Ali Dağı'nın zirvesinden tekli atlayış yaptı.
Rüzgarın da etkisiyle paraşüt yerleşim alanlarına doğru yöneldi. İniş öncesi rüzgara kapılan Hilal Kapıer'in paraşütü önce ağaç dallarına sonra da bir bağ evinin duvarına çarptı.
Ağır yaralanan Kapıer, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapıer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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