Yamula Barajı kıyısında insan kemiği bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında, balık tutmak için bölgeye gelenler tarafından bir erkeğe ait kemikler bulundu.

DHA
07 Ekim 2022 Cuma, 09:47
Yamula Barajı kıyısında insan kemiği bulundu
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Kayseri'de sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında bölgeye balık tutmak için gelen yurttaşlar, sıcak hava nedeniyle suları çekilen baraj kıyısında insana ait kemik buldu.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı ilk çalışmanın ardından insana ait kemikleri Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı.

Hastanede yapılan çalışmanın ardından erkeğe ait olduğu belirlenen kemikler, kimliğinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yamula Barajı Kayseri insan kemiği

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