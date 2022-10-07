Yamula Barajı kıyısında insan kemiği bulundu

07 Ekim 2022 Cuma, 09:47

Kayseri'de sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında bölgeye balık tutmak için gelen yurttaşlar, sıcak hava nedeniyle suları çekilen baraj kıyısında insana ait kemik buldu.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı ilk çalışmanın ardından insana ait kemikleri Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı.

Hastanede yapılan çalışmanın ardından erkeğe ait olduğu belirlenen kemikler, kimliğinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



