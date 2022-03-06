'Yan park ettin' kavgası: 3 yaralı 8 gözaltı
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında 'otomobilini yan park ettin' kavgası çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavgada, 8 kişi gözaltına alındı.
Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, dükkanının önüne otomobilini yan park eden yabancı uyruklu aile ile komşuları olan aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.
ORTALIK KARIŞTI
Kavgaya başka kişilerin de dahil olmasıyla mahalle bir anda karıştı. Yaklaşık 50-60 kişilik grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekât ekibi yönlendirildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik amaçlı olarak çevik kuvvet ve özel harekât ekiplerinin nöbeti sürüyor.
"ARABAYI ÇEKERSİN ÇEKEMEZSİN DERKEN KAVGA ÇIKTI"
Park meselesi yüzünden kavganın başladığını söyleyen Özgür Torun, "Suriyeli komşumuz arabasını yan çekmiş. Üst komşusu da arabayı çekersin çekemezsin derken tartışma çıktı. Biz yanlarına gittik olay büyümesin diye. Sonra Türk ailenin akrabalarının da gelmesiyle bir anda olay patladı" dedi.
"OLAY BİR ANDA BÜYÜDÜ"
Olayın görgü şahidi Halis Tekel, "Arkadaş arabasını park ediyor. Daha sonra park edersin edemezsin derken tartışma çıkıyor. Suriyeli arkadaş Türk arkadaşa vurmuş. Bugün pazar günü olduğu için herkes evinde. Türk arkadaş akrabalarına telefon ediyor. Aşağıda Yozgatlı arkadaşların dernekleri var. Oradan gençler toplanıp geldi. Olayın içeriğini kimse bilmiyor. Suriyeli Türk’e vurmuş denildi. Aslında bilgi kirliliği oldu. Daha sonra olay bir anda büyüdü" diye konuştu.
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