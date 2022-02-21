Yandaş basın CHP'li belediyeyi hedef aldı: Kaçak binanın altından kim çıktı?

21 Şubat 2022 Pazartesi, 19:10

İktidara yakın Sabah gazetesi, Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'li belediyenin 1992'de şehit olan Burhan Zeytinci'nin ailesinin yaşadığı eve yıkım kararı verdiğini iddia etti.

"CHP'li belediyelerden şehit ailelerine büyük ayıp" başlıklı haberde, CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hilmi Türkyılmaz'ın ziyaret ettiği şehit annesinin evini yıktığı öne sürüldü.

Ancak durum haberde iddia edildiğinin tam tersine kaçak tespiti yapan ve yıkım kararını veren AKP'li Bursa Belediyesi'ydi. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, tespit ettiği 'kaçak yapı'yı CHP'li Mudanya Belediyesi'ne bildirdi ve bu yapının yıkılmasını istedi.

YIKIM İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ



Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre, bu parseldeki arsa şehit annesinin üzerine ancak kaçak yapıyı yapanlar ve sonrasında bunu “şehit annesinin evini yıkıyorlar” diye basına servis edenler ise ailenin başka bireyleriydi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Mudanya Belediyesi'ne gönderilen yazıda, "Sürece ilişkin bilgi ve belgelerin 5216 sayılı Kanunun 11. Maddesi fıkraları uyarınca, 15 (on beş) gün içerisinde Büyükşehir Başkanlığımıza gönderilmesi ve konuya dair yapılan işlemlerin 3 ay içinde tamamlanarak sonuçlandırılmasıyla birlikte tamamlanan işlemlere ilişkin güncelenen bilgi ve belgelerin, Büyükşehir Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" denildi.

Mudanya Belediyesi'nin kaçak yapı için yasa gereği tebligat gönderdiği ancak yıkım işlemini gerçekleştirmediği öğrenildi.

"KAÇAK YAPI, ŞEHİT ANNESİNİN OTURDUĞU YER DEĞİL"

Mudanya Belediye Başkanı Hilmi Türkyılmaz ise konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen şehit annesi benim kendi mahallemin insanı. Yengem diye saygı ve sevgi duyduğum 80'li yaşlarında olan bir kadın. Böyle bir kaçak inşaat yapacak hali de yok zaten kaçağa teşebbüs etmesine gereken bir ihtiyacı da yok. Ama bunu aile yakınlarından birileri yapmış şikayet üzerine de Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiş gelen şikayet de bizim ilgili müdürlüklerimizce yapılması gerekenler yapılmıştır. Bize bunu bildiren Büyükşehir Belediyesi gereğini yapın dedi ve biz de imar kanunlarına göre hareket ettik. Ayrıca bahsedilen yer kendisinin oturduğu yer değil" dedi.

"AKP'Lİ AİLE YAKINLARINDAN BİRİLERİ"

Kaçak yapılarla mücadele geldiğimiz günden beri devam ediyor diyen Türkyılmaz, "Söz konusu suistimal edilmeye çalışan yerle ilgili olarak buranın kime ait olduğuyla ilgili bilgiler bize daha sonra geliyor.Bu kaçak yapıyı yapan şehit annesini kullanmaya çalışan AKP'li aile yakınlarından biri. Yine de zabıt tutulduktan sonra ruhsata bağlanması için bir aylık süreç verilmiş, o süre içerisinde de yasal hale getirmek için herhangi bir şey yapılmamış ve daha sonra da yıkım kararı çıkarılmıştır. Yıkım ise yasal süreç bittikten sonra program dahilinde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Şehit annesini suistimal edenlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Türkyılmaz, "Yarın da şehit annesi beni ziyarete gelecek kendisine de yüz yüze anlatacağım. Kaçak yapıyı yapanlarla ilgili de aldığımız bilgiler var. Onlarla ilgili hukukçularımızla birlikte şehit annenin suistimal edilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunacağız. Yandaş basın ise üzerimizde bir algı yaratmaya çalışıyor" diye konuştu.

"KENDİ KARDEŞİMİ BİLE SAVCILIĞA VERDİM"

Hiç kimse için ayrım yapmadığını belirten Türkyılmaz açıklamasının devamında şunları kaydetti;

"Biz göreve geldiğimiz günden beri mevzuata, yönetmeliğe, yasalara aykırı asla ayrım yapmadan işlerimizi bugüne kadar yürüttük. İlk görevimde kendi kardeşimin izinsiz yaptığı yapıyla ilgili tutanak tutup kendi elimle savcılığa verdim ve cezasını ödettim. Şehit, benim bebekliğini bildiğim bir kardeşimiz. Sadece şehit Burhan kardeşimiz değil, bütün şehitlerimizin kanlarıyla canlarıyla emanet ettikleri bu vatan topraklarında yapılacak olan bu kaçak suistimallere asla bugüne kadar izin vermedim. Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadık. Yasalar mevzuat ne diyorsa onu yaptık. O şehitlerimizin gazilerimizin ruhları şad olsun."