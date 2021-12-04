Yandaş medya CHP mitingini görmedi

04 Aralık 2021 Cumartesi, 17:21

CHP, 'erken seçim' çağrısıyla Mersin'de ilk mitingine çıktı. Halkın farklı kesimlerinden yurttaşların kürsüde yaptığı konuşmalarla başlayan miting, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla devam etti.

A Haber, TRT, Ülke TV, CNN Türk gibi hükümete yakın televizyon kanalları, Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmasını canlı olarak hiç ekranlarına taşımadı.

Kılıçdaroğlu, konuşmaya başladıktan sonra yayına giren NTV, sadece 16 dakika mitingi aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağız” sözlerinin ardından NTV, canlı yayından çıktı.