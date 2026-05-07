Yandaş sendika Manifest grubunu hedef gösterdi

Eğitim-Bir-Sen Gaziantep 2 No’lu Şubesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müzik grubu Manifest hedef alınarak konserin iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.

Şube tarafından yapılan paylaşımda, “Basın açıklaması ve araç konvoyuna davet” ifadeleri kullanılarak 9 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep’te toplanma çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Gaziantep ayağa kalkıyor” ve “#ManifestKonseriİptalEdilsin” etiketleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ: ASIL MARJİNAL SİZSİNİZ

Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki toplarken, kullanıcılar müzik grubunun hedef gösterildiğini ve konser etkinliği üzerinden kutuplaştırıcı bir dil kurulduğunu savundu.

Tepki gösterenlerden biri de Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca oldu.

Karaca, şunları söyledi:

Gaziantep'te tek bir yaraya derman olduğunuz, tek bir gerçek meseleyi gündem ettiğiniz yok, söz konusu provokasyon olunca tuzlukla koşuyorsunuz.

Antep'te çocuklar ve gençler gözler önünde bağımlılığa, çocuk işçiliğe, istismara, intihara, zorbalığa itiliyor, bir eğitim "sendikası" olarak sizde tık yok.

Bu şehirde öğretmenler şiddete uğruyor, yoksulluğa mahkum ediliyor sizde tık yok.

Bu şehirde emekçiler şiddetle, yasakla, baskıyla ekmeklerinden ediliyor sizde tık yok.

Antep'te gerçek dertlerin sahiplerinin, gerçek dertleri çözme iradesi gösterenlerin Manifest konseriyle alıp veremediği hiçbir şey yok. Asıl marjinal sizsiniz.”