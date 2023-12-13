Yandaş sendikadan ‘ek ücret’ oyunu
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir-Sen Çiğli İlçe başkanı ve İzmir Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Çolak’ın lise sınavlarında gözetmen olarak yer almadığı ortaya çıktı.
Çolak’ın kendisini görevli gibi gösterip, Antalya’da sendikanın düzenlediği Filistin’e destek mitingine katıldığı ortaya çıktı. Çolak’ın mitingte olduğu gün öğretmen ek ders tahakkuk çizelgesine kendisini çalışıyor gibi gösterdiği de belirlendi.
Diğer öğretmenler, çizelge üzerinde yapılan ek ders oyununu fark ederek CİMER’e ve Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı’na kamu zararı oluşturduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar sonrası, Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.
Okula müfettişin gelmesi ardından Çolak’ın görevlendirme çizelgesi üzerinde düzeltme yapmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.
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