Yandaş sendikadan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahçesinde eylem

Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:20

Güncelleme: 03.06.2024 - 15:20

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağının bu hafta TBMM’ye geleceğini açıklamasına AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Eğitim Bir Sen üyeleri de tepki gösterdi. 81 ilde eş zamanlı olarak ÖMK’yi protesto eden eğitimciler İzmir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahçesinde toplandı.

“Haklar yarım kalmasın ÖMK eğitimcileri bölmesin” yazan pankart açan grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, kanunun yeniden gözden geçirilmesini talep ederek, "Öğretmenlik meslek kanunu, ayrıştırıcı değil kapsayıcı olmalı. Eğitimcileri bölmemeli, haklar yarım kalmamalı" dedi.

YANDAŞ SENDİKAYA BAHÇE KIYAĞI

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen’in İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahçesinde basın açıklaması yapmasına diğer sendikalı eğitimciler tepki gösterdi. Kendilerinin protestolarını dar kaldırımda yapmalarına izin verildiğini hatırlatan eğitimciler “İlla yandaş sendika mi olmak lazım Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde açıklama yapmak için” ifadelerini kullandı.