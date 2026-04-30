30.04.2026 09:25:00
İHA
Yandaş sendikadan tartışmalı karar: HAK-İŞ 1 Mayıs’ta Bursa’da toplanacak

HAK-İŞ Konfederasyonu, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Bursa’da toplanma kararı aldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre sendika, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bursa'da toplanacak. 

Emek örgütleri ve siyasal partiler ve demokratik kitle örgütleri Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'daki belirli alanlarda toplanırken HAK-İŞ'in mitingini Bursa'da yapması dikkat çekti. 

Programın Bursa’da işçiler, sendika temsilcileri ile Gökdere Meydanı’nda saat 11.00’de düzenleneceği belirtildi.

Kutlamalara HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Başkanı Abdülkadir Sırrulhatme, HAK-İŞ ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda HAK-İŞ üyesi işçi katılacak.

FİLİSTİN İÇİN DUA EDİLECEK

Etkinlik çerçevesinde HAK-İŞ 1 Mayıs bildirisi okunacakken, iş kazalarında hayatını kaybeden emekçiler, vatan savunmasında ve Filistin’de şehit olanlar için dualar edilecek.

