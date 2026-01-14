Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yandaş TRT'den LGBTİ+ karşıtı belgesel: İlk fragmanı paylaştılar

Yandaş TRT'den LGBTİ+ karşıtı belgesel: İlk fragmanı paylaştılar

14.01.2026 10:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yandaş TRT'den LGBTİ+ karşıtı belgesel: İlk fragmanı paylaştılar

TRT'nin dijital platformu 'tabii', "Gökkuşağı faşizmi" ismindeki LGBTİ+ karşıtı belgeselin fragmanını paylaştı.

İktidara yakınlığıyla sürekli olarak tepki çeken 'devlet televizyonu' TRT, LGBTİ+'ları hedef alan belgeselin fragmanını sosyal medya hesabından yayınladı.

LGBTİ+ karşıtı söylemler içeren "Gökkuşağı faşizmi" isimli belgesel, TRT'nin uluslararası dijital video platformu olan tabii'de yayınlanacak.

ZAHİD SOBACI: "BİR İDEOLOJİK KUŞATMAYI İFŞA EDİYORUZ"

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da söz konusu belgeseli sosyal medya hesabından "'Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri...' Aile kurumuna savaş açan, evlatlarımızı ve değerlerimizi hedef tahtasına oturtan bir ideolojik kuşatmayı ifşa ediyoruz" sözleriyle paylaştı.

Fragmanda, hortumunda LGBTİ+ bayrağı bulunan bir fil, "züccaciye dükkanına giren fil" tasvirine uygun şekilde çevresindeki bütün nesneleri dağıtıyor.

NE OLMUŞTU?

RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı arasında, Mart 2025'te "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.

Ankara’da imzalanan protokole dair o zamanki RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “İsteğe bağlı yayınlar dahil olmak üzere, milli ve manevi tüm değerlerimizi tehdit eden LGBT ile de mücadelemizi topyekun her platformda etkin olarak sürdürecek, bu sapkın zihniyetin Türk aile yapısına daha fazla zarar vermesini engellemek adına gerekli tüm önlemleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz” demişti.

İlgili Konular: #trt #LGBTİ+ #Belgesel