Yandaşa adrese teslim verilen ihaleye dava

Yayınlanma: 17.10.2024 - 07:51

Güncelleme: 17.10.2024 - 07:51

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Sinop İli Boyabat ilçesi sınırlarında bulunan MTA tarafından keşifli Bakır Madeni Ruhsat Sahası ile ilgili olarak 20 Eylül 2024 tarihinde ihale ilanı yayımladı. İlanda, 3.6 milyarlık maden ihalesinde firmanın bakır zenginleştirme tesisleri olması şartı getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından “Cengiz Holding’e adrese teslim ile ihale verildiğini” açıkladı. Sinop Çevre Dostları Derneği, ihale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, ihalenin şartnamesinde, ihaleye katılacak olan firmaların “izabe tesisi” bulundurma zorunluluğu olduğu, Türkiye’de bu şartı sağlayan tek firmanın Samsun’da izabe tesisine sahip olan Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır AŞ olduğu hatırlatılarak ihaleye girecek olan firmaların, “Cengiz Holding ile ortaklık yapısında olma koşulu” getirildiği kaydedildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA), ihaleyi kazanan firmanın yıllık cirosundan yüzde 1 oranında pay alacağı kaydedilirken ‘’İhale rekabete açık hale getirilirse ve devlet payı açık artırma usulüyle belirlense idi, devletin yıllık gelirden alacağı pay yüzde 25’e kadar çıkabilecekti’’ tespitine yer verilerek ‘’kamu zararının’’ oluştuğu savunuldu

