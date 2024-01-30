Yandaşa servet transferi: İhale Ensar yöneticisine

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

Arsa satışıyla ve yandaş şirketlere verdiği ihalelerle sık sık gündeme gelen AKP’li İstanbul Üsküdar Belediyesi, yine tartışmalı bir ihaleye imza attı.

Daha önce belediyeden aldığı milyonlarca liralık ihalelerle anılan Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin ve ailesine ait iki şirket, Hilmi Türkmen’in başkanı olduğu Üsküdar Belediyesi’nden milyonlarca lirayı bulan iki ihale daha aldı. Belediye, 26 Ocak 2023’te sosyal tesis işletmelerinde 2024 yılı için kuru gıda alımı ihalesine çıktı.

Söz konusu ihaleyi 10 milyon 220 bin TL’ye Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri adlı bir şirket kazandı. Belediye, 27 Ocak’ta da aynı sosyal tesislere içecek almak için bir ihaleye daha çıktı. Söz konusu ihale ise Şirin Kardeşler Gıda İnşaat adlı şirketin oldu. Bu şirketlerden Şirin Kardeşler İnşaat’ın yöneticileri arasında Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin, diğer şirket Akis Yiyecek ve İhtiyaç adlı şirketin yöneticileri arasında ise Şirin’in kardeşleri var. Söz konusu ihaleler açık usul yöntemiyle yapılsa da iki ihaleye de yalnızca bir şirketin katılması dikkat çeken konular arasında.

Bu şirketler daha önceden belediyeden aldığı kamu ihaleleriylede biliniyor. Akis Yiyecek adlı şirket 2018’den bu yana 49 kamu ihalesi aldı. Şirketin aldığı tüm kamu ihaleleri ise Üsküdar Belediyesi’ndendi. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 91 milyon 136 bin TL olarak kayıtlarda yer alıyor. Diğer şirket Şirin Kardeşler Gıda İnşaat ise 2015’ten bugüne kadar 39 kamu ihalesine imza attı. Söz konusu şirket de tüm kamu ihalelerini Üsküdar Belediyesi’nden aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 217 milyon 992 bin TL.