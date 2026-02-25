Yandaşın 'İmamoğlu'nun notları' iddiasına belgeli yanıt

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite eğitimi ve mezuniyetine ilişkin iktidara yakınlığıyla bilinen Fuat Uğur'un iddialarına belgelerle yalanlandı. Uğur'un ''İmamoğlu'nun notlarının düşüklüğü nedeniyle derslerini geçemediği'' iddiasına yanıt olarak İmamoğlu'nun resmi transkript belgesi paylaşıldı.

TGRT'nin programcısı Fuat Uğur'un, İmamoğlu'nun başarısız olduğunu öne sürerek paylaştığı düşük notların, derslerin nihai hali değil; dosyaya giren eski sınav notları olduğu ortaya çıktı.

Halk TV'de yer alan habere göre Uğur, "Avukat Yaşar Baş'ın dava dosyasından aldığı bilgilere" dayandırdığı yazısında İmamoğlu'nun İşletme politikasından sıfır aldığını, bazı derslerden 3 veya 19 gibi notlar alarak başarısız olduğunu öne sürmüştü. Buna karşılık İstanbul Üniversitesi Dekanlığı tarafından onaylanan resmi belge, Uğur'un paylaştığı rakamların ara veya eski sınav notları olduğunu ortaya koydu.

İÜ İşletme Fakültesi'nin vermiş olduğu belgeye göre İmamoğlu 18 Temmuz 1994 tarihinde resmen mezun oldu. Belgede İmamoğlu'nun 1., 2., 3. ve 4. sınıf genel ağırlıklı ortalama notunun 59.16 olduğu görüldü.

İDDİALAR VE GERÇEKLER

Uğur'un iddia ettiği sınav notları ile resmi belge arasındaki fark şöyle:

- İşletme Politikası: İddia 0, resmi nihai notu 55 (Orta).

- Pazarlama İlkeleri: İddia 3, resmi nihai notu 60 (Orta).

Bilgi İşlem: İddia 10, resmi nihai notu 50 (Orta).

Üretim ve Stok Yönetimi: İddia 10, resmi nihai notu 65 (Orta).

Hukukun Temel Kavramları: İddia 20, resmi nihai notu 60 (Orta).

Kamu Maliyesi: İddia 43, resmi nihai notu 50 (Orta).

Finans Yönetimi: İddia "Geçmez", resmi nihai notu 55 (Orta).

Davranış Bilimleri: İddia "Geçmez", resmi nihai notu 65 (Orta).

Güzel Sanatlar: İddia "Başarısız", resmi nihai notu ''Başarılı''

Türkçe: İddia "Başarısız", resmi nihai notu ''Başarılı''

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: iddia "Üçüncü sınavda geçebilmiş" birinci sınıf nihai notu 70 (İyi), ikinci sınıf nihai notu ise 65 (Orta).

UĞUR’UN İDDİALARI

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

''Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinin yasa dışı ve sahte belgelere dayalı olması nedeniyle diplomasının iptal edilmesinin dışında daha da vahim bir olay var. O da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünde okuduğu yıllara ait sınav notlarının vahameti ve "okuduğu" süre boyunca bütün derslerden başarılı olduğuna dair sınav sonuç belgesinin dava dosyasında yer almaması. Mezuniyeti şüpheli yani. Av. Yaşar Baş'ın dava dosyasından aldığı bilgilere göre Ekrem İmamoğlu'nun bazı sınav notlarını aşağıda paylaşıyorum: (100 üzerinden) Hukukun Temel Kavramları: 20 Kamu Maliyesi: 43 Finans yönetimi: Geçmez Davranış bilimleri: Geçmez Güzel sanatlar: Başarısız İşletme politikası 0 (Sıfır) Üretim ve Stok yönetimi: 19 Pazarlama ilkeleri: 3 (Bütünleme sınavında 5) Türkçe: Başarısız Bilgi İşlem: 10 İnkılap Tarihi dersinden üçüncü sınavda geçebilmiş. Bu notları 50 üzeri yapabilmesi için 80-90 alması gerekiyordu ama geçer notları da 50-53 civarında. Kısacası bu okuldan alınan diplomanın iptalinin yatay geçiş dışında başarısızlık gibi ciddi bir nedeni daha olmalı.''