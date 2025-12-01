Yandaştan al haberi... İBB operasyonunda 'savcı' iddiası: İfadesi alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihli operasyon öncesi bir savcının operasyonu sızdırdığı iddia edildi.

İktidara yakın kimliği ile bilinen medya organı Sabah gazetesinin haberine göre; S.Ç.S. isimli savcının 19 Mart operasyonu öncesi İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile görüşerek operasyon hakkında Pehlivan'a bilgi verdiği öne sürüldü.

Bu görüşmeye kanıt olarak baz kayıtları ve bazı tanık beyanları gösterildiği ve ayrıca savcı S.Ç.S.’nin, İBB soruşturmasında görev yapan savcılardan biriyle de uyarı mahiyetinde konuştuğu öne sürüldü. İddiaya göre savcı S.Ç.S., konuştuğu İBB savcılarından birine, “Bu dosyalar sıkıntılı. Bunların yarın sana dönüşü olur” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Haberde, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), görüşme iddiasının araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiği belirtildi. İncelemede otel kamera görüntüleri, HTS kayıtları, yazışmalar ve görüşme trafiği değerlendirildi.

HSK'nin incelemesi kapsamında savcı S.Ç.S.'nin ifadesine başvuruldu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten savcının, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söylediği kaydedildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine görevlendirilen savcının açığa alındığı iddia edildi.