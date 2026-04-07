'Yandaştan' al haberi: Öcalan'a 'çalışma ofisi' yapıldı

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç kapsamında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının esnekleştirildiği öğrenildi.

Cezaevi içerisinde Öcalan için ayrı bir bölme “çalışma ofisi” hâline getirildiği aktarıldı.

İMRALI'DA BİR BİNADA TADİLAT

İmralı cezaevi kampüsündeki binalardan birisinde tadilat yapılıyor. Burada duvarla bölünen bir alan Öcalan’a çalışma ofisi olarak tahsis edilecek, konaklaması için temel ihtiyaçlar bulunacak. Bunun dışında ada üzerinde ayrı bir yere villa ya da konut inşa edilmeyecek.

Yandaş Türkiye gazetesine konuşan "güvenlik kaynakları" umut hakkı veya infaz düzenlemesi doğrultusunda bir ceza indirimi olsa bile Öcalan’ın İmralı’dan ayrılmayacağını dile getirdi.

AKP kurmayları ise "Öcalan 'güvenlik riski' sebebiyle ada dışına çıkmak istemiyor. Devletle yaptığı görüşmelerde bunu bizzat kendisi söyledi. Çünkü çıktığında bir güvenlik problemi yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” açıklamasında bulundu.

"Öcalan’ın hukuki bir statüye kavuşmasına yönelik tartışmalar şu anda gündemimizde yok" AKP'liler "Sadece İmralı’daki şartlarında bazı esneklikler sağlandı. Süreç ilerledikçe farklı iletişim kanallarına izin verilebilir. DEM Parti’nin de talebi üzerine gazeteciler, akademisyenler gibi farklı kesimlerle görüşme imkânı sağlanabilir" dedi.