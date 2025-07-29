Yangın bölgesinde siyasete kalkıştılar: Başkan Arıkan'dan AK Gençlik'e azar!

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangını 4 gündür devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken AK Gençlik yelekli bir grup ile CHP'li Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan arasında tartışma çıktı.

AK Gençlik yelekli kişilerin, "Yemek yok su yok" sözleri ardından Arıkan tepki gösterdi.

"BURASI SİYASET YAPMA YERİ DEĞİL"

Arıkan AK Gençlik yelekli gruba şunları söyledi:

"Biz dünden beri orman bölgesine su yemek yağdırıyoruz siz kimi kandırıyorsunuz. Tonlarca su var ya. Burası siyaset yapma yeri değil! Ciğerimiz yanarken birisi siyaset yaparsa, MHP, CHP, AKP kim olursa olsun halk bunun cezasını verir. Döner misin arkanı! Ne yazıyor burada gelin çekin arkadaşlar... 'AK GENÇLİK' "

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.