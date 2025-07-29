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Yangın bölgesinde siyasete kalkıştılar: Başkan Arıkan'dan AK Gençlik'e azar!

Yangın bölgesinde siyasete kalkıştılar: Başkan Arıkan'dan AK Gençlik'e azar!

29.07.2025 14:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yangın bölgesinde siyasete kalkıştılar: Başkan Arıkan'dan AK Gençlik'e azar!

Bursa'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile AK Gençlik arasında tartışma çıktı. AK Gençlik yelekli bir kişinin, ""Şu an burada ne yiyecek var ne içecek var" sözleri üzerine Arıkan sert tepki gösterdi.

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangını 4 gündür devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken AK Gençlik yelekli bir grup ile CHP'li Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan arasında tartışma çıktı.

AK Gençlik yelekli kişilerin, "Yemek yok su yok" sözleri ardından Arıkan tepki gösterdi.

"BURASI SİYASET YAPMA YERİ DEĞİL"

Arıkan AK Gençlik yelekli gruba şunları söyledi:

"Biz dünden beri orman bölgesine su yemek yağdırıyoruz siz kimi kandırıyorsunuz. Tonlarca su var ya. Burası siyaset yapma yeri değil! Ciğerimiz yanarken birisi siyaset yaparsa, MHP, CHP, AKP kim olursa olsun halk bunun cezasını verir. Döner misin arkanı! Ne yazıyor burada gelin çekin arkadaşlar... 'AK GENÇLİK' "

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

İlgili Konular: #Bursa #orman yangınları #Harmancık