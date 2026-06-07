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Yangın çıkan çöp kamyonunu itfaiye istasyonuna götürdü!

Yangın çıkan çöp kamyonunu itfaiye istasyonuna götürdü!

7.06.2026 17:26:00
Güncellenme:
İHA
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Yangın çıkan çöp kamyonunu itfaiye istasyonuna götürdü!

Yalova’da seyir halindeki bir çöp kamyonunda, atıkların arasındaki yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıktı. Aynadan dumanları fark eden belediye personeli, telefonla ihbarda bulunup beklemek yerine soğukkanlı bir kararla kamyonu doğrudan Yalova İtfaiye Müdürlüğü binasının içine sürdü. İtfaiye ekiplerinin kapıda müdahale ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yalova’da seyir halindeki çöp kamyonunda çıkan yangını fark eden sürücü, soğukkanlı davranarak aracı doğrudan itfaiye götürdü. Ekiplerin anında müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Belediyesi’ne ait çöp kamyonu içindeki atıklar arasında bulunan yanıcı bir maddenin etkisiyle seyir halindeyken araçta yangın çıktı. Atıkların bulunduğu bölümde dumanları fark eden sürücü, aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü’ne yönlendirdi. İtfaiye birimine ulaşan araçta çıkan yangına ekipler tarafından anında müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler söndürülürken, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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