Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motor yatta çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yatta bulunan 4 kişi ise bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
15 Eylül 2021 Çarşamba, 22:54
Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı
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Göcek açıklarında 20 metre uzunluğundaki motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yatta bulunan 4 kişi yaptı. Alevler kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek yattaki 4 kişiyi kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 botunda görevli personelin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Hasar oluşan motor yat, Göcek'teki bir marinaya çekildi. Yangının çıkış nedeninin belinrlenmesi için çalışma başlatıldı.




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