Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motor yatta çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yatta bulunan 4 kişi ise bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Göcek açıklarında 20 metre uzunluğundaki motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yatta bulunan 4 kişi yaptı. Alevler kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek yattaki 4 kişiyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 botunda görevli personelin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Hasar oluşan motor yat, Göcek'teki bir marinaya çekildi. Yangının çıkış nedeninin belinrlenmesi için çalışma başlatıldı.
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