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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiyeci yaralandı

Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiyeci yaralandı

1.07.2026 20:13:00
Güncellenme:
AA
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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiyeci yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yangına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 itfaiye personeli yaralandı.
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı.

Ev ve odunluk yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan B.S. (53) yönetimindeki 44 LE 104 plakalı itfaiye aracı, Dilek Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.S. ile araçta bulunan 2 itfaiye personeli, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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