Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yangından dönen itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı

Yangından dönen itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı

4.06.2026 18:47:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Yangından dönen itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı

İstanbul Bağcılar'da, Esenyurt'taki fabrika yangınından dönen su ikmal aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bağcılar’da, Esenyurt’taki fabrika yangınından dönen itfaiye aracı devrildi, 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bağcılar Mahmutbey Yolu ile Esenler Oruç Reis yolu bağlantı kavşağında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’taki fabrika yangınından döndüğü öğrenilen su ikmal aracı, kavşağı döndğü sırada devrildi.

Araçta bulunan 3 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araç nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, aracı kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #kaza #Yangın #itfaiye