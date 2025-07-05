Yangınların kaynağı tartışma yarattı: ‘İhmal ve kâr hırsı küle çevirdi’

Yaşanan yangınlarla ilgili konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kaynağının elektrik hattı olduğunu söyledi. GDZ Elektrik ise Elban’ın açıklamasına karşılık, “Somut bir bulgu bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Genel Başkanı Mahir Ulutaş, “Biz geçtiğimiz yıllarda da elektrik kaynaklı çıkan orman yangınlarının arttığını söylemiştik. 16 Mayıs’ta oda olarak yaz mevsiminin gelmesiyle birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirtmiştik. Ama bu uyarılar yerine getirilmedi” dedi.

'DİKKAT ETMEDİLER'

Uyarılarının dikkate alınmadığının altını çizen Ulutaş, “Öncelikle elektrik dağıtım şirketiyle orman bölge müdürlükleri işbirliği yaparak ormandan geçen enerji nakil hattı boyunca düzenli bir temizlik yapmalı. Hattın geçtiği eksen boyunca kontrollü bir budama yapılması gerekiyor. Yine orman içerisinde bir trafo merkezi varsa, onun da bakımının yapılması, trafo merkezinin civarına beton atılması gerekiyordu” diye konuştu.

Bakım ve kontrol noktasındaki eksikliklerin özelleştirmeyle birlikte geldiğini vurgulayan Ulutaş, “Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi öncesinde kamu eliyle bu hizmetler yürütülüyordu. Sürekli sahada gezerek bu hattı kontrol eden kontrol ekipleri vardı. Bir arıza esnasında müdahale ederlerdi. Özelleştirmelerle beraber dağıtım şirketlerinin kendi kısa süreli kârlarını realize etme gerekçesiyle bu bakım hizmetlerinin gereğince yapılmadığını, personel sayısının azaldığını, teknik personelin yeterliliğinin azaldığını görüyoruz. Yaşanan bu elektrik kaynaklı orman yangınları aslında özelleştirme kaynaklı bakımsızlığın doğal sonuçları” ifadelerini kullandı.