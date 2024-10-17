Yanından geçtiği kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Samsun'da yolda yürürken yanından geçen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan O.A., tutuklandı.

Yanından geçtiği kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:46

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde B.C. yolda eşi ve babasıyla yürürken, yanından geçen O.A.'nın kalçasına eliyle dokunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

O.A., üzerine atılı suçlamaları reddedip, elleri cebinde yürüdüğünü öne sürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin ellerinin cebinde olmadığını, yanından geçerken B.C.'nin irkildiğini tespit etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı. 


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