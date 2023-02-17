Yanıt arayan soru: Deprem vergileri nerede

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 05:03

Depremlerin ardından en çok sorulan sorulardan biri “Deprem vergileri nereye harcandı” oldu. Muhalefet, geride kalan dört yılda pek çok bakana önergelerle konuyu sordu.

Eski Bakan Berat Albayrak, sorulara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan merkezi yönetim bütçe istatistiklerinin linkini paylaştı.

Eski Bakan Lütfi Elvan ise “deprem vergilerinin halka hizmet amacıyla yapılan tüm giderlerin karşılanmasında kullanıldığını” aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önergelere verdiği yanıtta “Önergede bahsi geçen hususlar bakanlıkların görev ve yetki alanına girmektedir” demekle yetindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yapılan güçlendirme ve kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.

İLETİŞİM İÇİN NE YAPILDI?

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ise 2019’da yöneltilen “Deprem vergisiyle iletişim altyapısına dair hangi çalışma yürütülmüştür” sorusunu yanıtladı. Turan, “İşletmecilere afet ve acil durumlarda kullanmak üzere 41 uydu transmisyonlu mobil baz istasyonu ile 236 adet mobil baz istasyonu temin edilmiştir. Kamu kuruluşlarınca kullanılmak üzere 723 uydu telefonu tahsis edilmiştir” bilgisini paylaştı. Buna karşın deprem bölgelerinde günlerce cep telefonlarıyla iletişim sağlanamadı.