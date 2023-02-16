Depremde zarar gören vergi dairelerinin geçici hizmet yerleri belli oldu

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:52

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:52

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar göre vergi daireleri geçici olarak başka yerlerde hizmet verecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yer alan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki vergi dairesi müdürlüklerinden hizmet verdikleri binaların yıkılması veya ağır hasarlı olması sebebiyle hizmet veremeyecek durumda olan vergi dairesi müdürlüklerinin geçici süreyle başka bir ilde veya ilçede hizmet vermesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Başkanlığın internet adresinden veya GİB mobil uygulaması üzerinden erişilebilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanılarak tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının da mümkün olduğuna işaret edilerek, "Mükelleflerimizin başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerinin hizmet verdikleri binalara gitmelerine gerek bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Bilgisi verilmeyen vergi dairesi müdürlüklerinin ise deprem öncesindeki adreslerinde faaliyetlerine devam edecekleri belirtilen açıklamada, vergi dairelerinin hizmet verecekleri il ve adres bilgileri de yer aldı.

İŞTE VERGİ DAİRELERİNİN GEÇİCİ HİZMET YERLERİ