Depremde zarar gören vergi dairelerinin geçici hizmet yerleri belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), deprem nedeniyle hizmet binaları zarar gören vergi dairelerinin faaliyetlerinin yerine getirileceği yerleri tespit etti.

AA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:52
Depremde zarar gören vergi dairelerinin geçici hizmet yerleri belli oldu
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar göre vergi daireleri geçici olarak başka yerlerde hizmet verecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yer alan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki vergi dairesi müdürlüklerinden hizmet verdikleri binaların yıkılması veya ağır hasarlı olması sebebiyle hizmet veremeyecek durumda olan vergi dairesi müdürlüklerinin geçici süreyle başka bir ilde veya ilçede hizmet vermesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Başkanlığın internet adresinden veya GİB mobil uygulaması üzerinden erişilebilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanılarak tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının da mümkün olduğuna işaret edilerek, "Mükelleflerimizin başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerinin hizmet verdikleri binalara gitmelerine gerek bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Bilgisi verilmeyen vergi dairesi müdürlüklerinin ise deprem öncesindeki adreslerinde faaliyetlerine devam edecekleri belirtilen açıklamada, vergi dairelerinin hizmet verecekleri il ve adres bilgileri de yer aldı.

İŞTE VERGİ DAİRELERİNİN GEÇİCİ HİZMET YERLERİ 

Deprem Felaketi Nedeniyle Faaliyetine Bulunduğu Yerde Devam Edemeyen Vergi Dairesi

Geçici Bir Süre Faaliyetine Devam Edeceği

İl

Adres

Hatay Vergi Dairesi BaşkanlığıAsım Gündüz Vergi DairesiMersinMesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:1,2,3,4 Akdeniz/MERSİN
Şükrükanatlı Vergi DairesiMersinMesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:5,6,7  Akdeniz/MERSİN
23 Temmuz Vergi DairesiMersinMesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Kat:9,10,11 Akdeniz/MERSİN
Sahil Vergi DairesiMersinAnıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN
Antakya Vergi DairesiMersinCamii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Mersin Kongre ve Sergi Sarayı Karşısı Akdeniz/MERSİN
Kırıkhan Vergi DairesiMersinMerkez Mh. İbni Sina Sok.No:18 Erdemli/MERSİN
Reyhanlı Vergi DairesiMersinSaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet Konağı Kompleksi 33960 Silifke/MERSİN
Samandağ Vergi DairesiMersinYeşilyurt Mah. Hükümet Konağı Kat:1 33640 Anamur/MERSİN
Akdeniz Vergi DairesiMersinAnıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN
Kahramanmaraş Vergi Dairesi BaşkanlığıAslanbey Vergi DairesiKayseriMevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Elbistan Vergi DairesiKayseriMevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Afşin Vergi DairesiKayseriMevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Pazarcık Vergi DairesiKayseriMevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Aksu Vergi DairesiKayseriMevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Adıyaman DefterdarlığıAdıyaman Vergi DairesiSivasYenişehir Mah. 52/9. Sokak No:4 SİVAS
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığıİslahiye Vergi DairesiGaziantepİncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:13 Şehitkamil/GAZİANTEP
Şanlıurfa Vergi Dairesi BaşkanlığıŞehitlik Vergi DairesiŞanlıurfaHasan Çelebi Mah. Hürriyet Cad. No:47 Siverek/ ŞANLIURFA
Topçumeydanı Vergi DairesiŞanlıurfaYenişehir Mah. 1797 Sokak Yeni Kaymakamlık Binası Kat:1 No:1 Viranşehir/ŞANLIURFA
Göbeklitepe Vergi DairesiŞanlıurfaAydın Mah. Soğutma Sokak No:2 Suruç/ŞANLIURFA
Birecik Vergi DairesiŞanlıurfaAydın Mah. Soğutma Sok. No:2 Suruç/ŞANLIURFA
Malatya Vergi Dairesi BaşkanlığıFırat Vergi DairesiKayseriMevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Beydağı Vergi DairesiKayseriMevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
Osmaniye DefterdarlığıKadirli Vergi DairesiOsmaniyeAdnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı No:60  OSMANİYE

GİB Gelir idaresi İnteraktif Vergi Dairesi vergi deprem

İlgili Haberler

Kahramanmaraş depremlerinden sonra hasar tespiti yapılan Sivas, Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi

Kahramanmaraş depremlerinden sonra hasar tespiti yapılan Sivas, Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi
Depremde ayakta kalan İMO binasının temsilcisi konuştu: Ekstra bir şey yapmadık

Depremde ayakta kalan İMO binasının temsilcisi konuştu: Ekstra bir şey yapmadık
Menteşe Belediye Başkanı Gümüş destek için deprem bölgesine gitti

Menteşe Belediye Başkanı Gümüş destek için deprem bölgesine gitti

En Çok Okunan Haberler