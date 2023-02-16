Depremde zarar gören vergi dairelerinin geçici hizmet yerleri belli oldu
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), deprem nedeniyle hizmet binaları zarar gören vergi dairelerinin faaliyetlerinin yerine getirileceği yerleri tespit etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar göre vergi daireleri geçici olarak başka yerlerde hizmet verecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yer alan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki vergi dairesi müdürlüklerinden hizmet verdikleri binaların yıkılması veya ağır hasarlı olması sebebiyle hizmet veremeyecek durumda olan vergi dairesi müdürlüklerinin geçici süreyle başka bir ilde veya ilçede hizmet vermesinin uygun görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, Başkanlığın internet adresinden veya GİB mobil uygulaması üzerinden erişilebilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanılarak tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının da mümkün olduğuna işaret edilerek, "Mükelleflerimizin başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerinin hizmet verdikleri binalara gitmelerine gerek bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.
Bilgisi verilmeyen vergi dairesi müdürlüklerinin ise deprem öncesindeki adreslerinde faaliyetlerine devam edecekleri belirtilen açıklamada, vergi dairelerinin hizmet verecekleri il ve adres bilgileri de yer aldı.
İŞTE VERGİ DAİRELERİNİN GEÇİCİ HİZMET YERLERİ
Deprem Felaketi Nedeniyle Faaliyetine Bulunduğu Yerde Devam Edemeyen Vergi Dairesi
Geçici Bir Süre Faaliyetine Devam Edeceği
İl
Adres
|Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı
|Asım Gündüz Vergi Dairesi
|Mersin
|Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:1,2,3,4 Akdeniz/MERSİN
|Şükrükanatlı Vergi Dairesi
|Mersin
|Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Ana Hizmet Binası Kat:5,6,7 Akdeniz/MERSİN
|23 Temmuz Vergi Dairesi
|Mersin
|Mesudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Kat:9,10,11 Akdeniz/MERSİN
|Sahil Vergi Dairesi
|Mersin
|Anıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN
|Antakya Vergi Dairesi
|Mersin
|Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Mersin Kongre ve Sergi Sarayı Karşısı Akdeniz/MERSİN
|Kırıkhan Vergi Dairesi
|Mersin
|Merkez Mh. İbni Sina Sok.No:18 Erdemli/MERSİN
|Reyhanlı Vergi Dairesi
|Mersin
|Saray Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet Konağı Kompleksi 33960 Silifke/MERSİN
|Samandağ Vergi Dairesi
|Mersin
|Yeşilyurt Mah. Hükümet Konağı Kat:1 33640 Anamur/MERSİN
|Akdeniz Vergi Dairesi
|Mersin
|Anıt Mah. Şehitler Cad. No:2 33400 Tarsus/MERSİN
|Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı
|Aslanbey Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Elbistan Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Afşin Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Pazarcık Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Aksu Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Adıyaman Defterdarlığı
|Adıyaman Vergi Dairesi
|Sivas
|Yenişehir Mah. 52/9. Sokak No:4 SİVAS
|Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı
|İslahiye Vergi Dairesi
|Gaziantep
|İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:13 Şehitkamil/GAZİANTEP
|Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
|Şehitlik Vergi Dairesi
|Şanlıurfa
|Hasan Çelebi Mah. Hürriyet Cad. No:47 Siverek/ ŞANLIURFA
|Topçumeydanı Vergi Dairesi
|Şanlıurfa
|Yenişehir Mah. 1797 Sokak Yeni Kaymakamlık Binası Kat:1 No:1 Viranşehir/ŞANLIURFA
|Göbeklitepe Vergi Dairesi
|Şanlıurfa
|Aydın Mah. Soğutma Sokak No:2 Suruç/ŞANLIURFA
|Birecik Vergi Dairesi
|Şanlıurfa
|Aydın Mah. Soğutma Sok. No:2 Suruç/ŞANLIURFA
|Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı
|Fırat Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Beydağı Vergi Dairesi
|Kayseri
|Mevlana Mah. Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ
|Osmaniye Defterdarlığı
|Kadirli Vergi Dairesi
|Osmaniye
|Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı No:60 OSMANİYE
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası gündem oldu
- 50 milyar TL bağışı gündem oldu: Gerçek ortaya çıktı
- AKP'den 'Bülent Arınç' açıklaması
- Benfica deplasmanda güldü!
- Ses getirecek 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası' açıklaması
- 'Paraya çökecekler'
- Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi KPSS'siz atanmış!
- Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım
- Ölüler de diriler de Diyanet’e kaldı
- Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in bağışı ortaya çıktı