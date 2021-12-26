26 Aralık 2021 Pazar, 02:00

İzmir’de Menemen Belediyesi’nin Seyrek’e bağlı Villakent Mahallesi’nde 160 ayrı parseldeki kamu arazilerine dair tartışmalara yol açan satış kararı yargıya takıldı. AKP’li Pehlivan’ın borç ödeyebilmek için satılacağını açıkladığı 1.6 milyar liralık kamu arazisi için belediye meclis kararıyla aldığı yetki mahkeme tarafından iptal edildi. Seyrek’teki kamu mallarının kat karşılığı ya da doğrudan satışını yürürlükteki mevzuat hükümleriyle kamu yararına aykırı bulan İzmir 2. İdare Mahkemesi, vatandaşlar ve muhalefetin itirazlarını haklı gördü.

1 milyon 600 bin metrekareyi bulan taşınmazların satışı halinde söz konusu işlemin telafisi güç zararlar doğurabileceğini hükmeden mahkemenin bu kararıyla birlikte satış hamlesi de rafa kalkmış oldu.

Kararı “Yanlış hesap Bağdat’tan döner” diyerek yorumlayan CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Örgütümüz ve meclis üyelerimizle bu yola baş koyduğumuzu, Menemen’in geleceğini karartmalarına izin vermeyeceğimizi söylemiştik. İYİ Parti’nin de katılımıyla, büyük bir aşama elde ettik. Sözümüzün arkasındayız. Kimin elinin kimin cebinde olacağının belli olmadığı, ne belediye meclisinin, ne de ilçemiz halkının sürece dâhil edilmeyeceği bu girişimin amacına ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Bu bir vebaldir ve onların da altında kalacağı bir vicdan meselesidir. Yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı, AKP’li meclis üyelerini de bu vebalden kurtaracak önemli bir karardır. Belediyecilik, sat-devret, yap-boz işi değildir. Hukuk tanımadan, keyfekeder, telafisi olmayacak zararlar yaratarak yapılacak bir iş değildir. Belediye başkanlığı, ‘Ben yaptım oldu’ makamı değildir.”