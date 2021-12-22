AB mahkemesinden öne alınan uçuşlara ilişkin karar

22 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Avrupa Birliği mahkemesi, uçuşların 1 saatten daha fazla erkene alınması halinde seferin iptal edilmiş olarak kabul edileceğine hükmetti.

CİDDİ SIKINTIYA NEDEN OLUYOR

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, uçak seferlerinin öne alınmasına ilişkin Avusturya ve Almanya'da çeşitli hava yolu firmalarına karşı açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, yolcuların erkene alınan seferlerde de planlarını değiştirdiklerine ve zaman kaybına uğradıklarına dikkati çekerek, bunun ciddi sıkıntıya neden olduğunu belirtti.

YOLCULARA TAZMİNAT ÖDEMESİ

Kararda, "Hava taşıyıcısının uçuşunu bir saatten fazla öne alması durumunda söz konusu seferin iptal edilmiş olduğu kabul edilmelidir" ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, söz konusu öne çekilen seferlerde de iptal durumundaki gibi yolcuların tazmin edilmesine hükmetti.

İNDİRİM UYGULANABİLİYOR

AB kuralları gereği, hava yolu firmalarının uçuştan 14 gün öncesine kadar iptal edilen seferlerde, gidilecek yere 3 saatten fazla geç kalınmasında veya fazla rezervasyon yapılması durumunda yolculara mesafeye göre 250 ila 600 avro arasında tazminat ödemesi gerekiyor.

Yolculara uygun alternatif sunulabilmesi durumunda ise tazminatlara indirim uygulanabiliyor.