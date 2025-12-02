Yanlış tedavi iddiasına soruşturma izni verilmedi

Ailenin karara itiraz edeceği öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan Yıldız’ın kızı Zuhal Yıldız, “Sağlık Bakanlığı Mesleki Heyet Kurulu’nun verdiği beyanlara göre arşiv taşınması nedeniyle fiziki evraklar bulunamamış ve bu nedenle de soruşturmaya izin verilmemiş. Biz fiziki evraklara sahip olduğumuz için ve iddiamızı da sürdürdüğümüz için doktorların soruşturulmasına izin verilmesini talep ediyoruz. Doğrunun, yanlışın bilirkişiler, adli tıp vs. uzman kişiler tarafından değerlendirilmesini istiyoruz“ dedi.

Hastane yönetimi ise iddialara ilişkin incelemenin sürdüğünü dile getirdi.