Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yanlış tedavi iddiasına soruşturma izni verilmedi

Yanlış tedavi iddiasına soruşturma izni verilmedi

2.12.2025 04:00:00
Güncellenme:
Rengin Temoçin
Takip Et:
Yanlış tedavi iddiasına soruşturma izni verilmedi

Kırklareli’nde yaşayan İsmail Yıldız’ın (65) hastanede ihmal sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Yıldız’ın ailesi hastanedeki doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunurken, Sağlık Bakanlığı’nın soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

Ailenin karara itiraz edeceği öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan Yıldız’ın kızı Zuhal Yıldız, “Sağlık Bakanlığı Mesleki Heyet Kurulu’nun verdiği beyanlara göre arşiv taşınması nedeniyle fiziki evraklar bulunamamış ve bu nedenle de soruşturmaya izin verilmemiş. Biz fiziki evraklara sahip olduğumuz için ve iddiamızı da sürdürdüğümüz için doktorların soruşturulmasına izin verilmesini talep ediyoruz. Doğrunun, yanlışın bilirkişiler, adli tıp vs. uzman kişiler tarafından değerlendirilmesini istiyoruz“ dedi.

Hastane yönetimi ise iddialara ilişkin incelemenin sürdüğünü dile getirdi.

İlgili Konular: #ihmal