Yanmış otomobildeki ceset bunmuştu: 1 kişi tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yanmış haldeki otomobilin içinde bulunan erkek cesedi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan M.G., tutuklandı.
Olay geçen cumartesi meydana geldi. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde tamamen yanmış bir otomobili görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, direksiyon başında yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Tanınmayacak halde olan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
İKİ GÖZALTI
Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma, yanan otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında M.G. ve İ.G. isimli kişiler gözaltına alındı.
İki şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.G. tutuklanırken, İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DNA TESTİ BEKLENİYOR
Cesedin Sait N.'ye (28) ait olabileceği ihtimaline karşı yakınları, DNA örneği verdi. Cesedin kesin ölüm nedeni ve kimliği, Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!
- 'Biletini vermiş, ona ben karışmıyorum'
- Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
- 'Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz'
- Rusya'daki depremin ardından yanardağ patladı!