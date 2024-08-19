Yanmış otomobildeki ceset bunmuştu: 1 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yanmış haldeki otomobilin içinde bulunan erkek cesedi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan M.G., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 08:03
Yanmış otomobildeki ceset bunmuştu: 1 kişi tutuklandı
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Olay geçen cumartesi meydana geldi. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde tamamen yanmış bir otomobili görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, direksiyon başında yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Tanınmayacak halde olan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İKİ GÖZALTI

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma, yanan otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında M.G. ve İ.G. isimli kişiler gözaltına alındı.

İki şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.G. tutuklanırken, İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DNA TESTİ BEKLENİYOR

Cesedin Sait N.'ye (28) ait olabileceği ihtimaline karşı yakınları, DNA örneği verdi. Cesedin kesin ölüm nedeni ve kimliği, Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

 


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