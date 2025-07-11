‘Yap-İşlet-Devret’le yapılan havalimanı vatandaşın cebinden milyonlara mal oldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz Kütahya'da bulunan ve AKP tarafından "Yap-İşlet-Devret" modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nın kamuyu milyonlarca euro zarara uğrattığını açıkladı.

Yavuzyılmaz, "AK Parti'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-32" başlıklı paylaşımında Söz konusu havalimanına 2025'in ilk ayında 658 bin 866 yolcu garanti edildiğini, ancak gerçekte sadece 18 bin 686 yolcunun havalimanını kullandığını duyurdu.

GARANTİ EDİLEN 658 BİN, GELEN 18 BİN

Şirkete sadece 2025'in ilk 6 ayı için garanti edilen yolcu sayısı kapsamında 159 milyon 709 bin lira ödeneceğini belirten Yavuzyılmaz, söz konusu durumu eleştirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-32!

AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı, 2025’in ilk yarısında yine sinek avladı.

2025’in ilk 6 ayında⬇️

Garanti edilen yolcu sayısı: 658.866

Gerçekleşen yolcu sayısı: 18.686

Hata payı: % 97,16

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 3.395.906 Euro

Güncel kurla 159 Milyon 709 Bin Lira❗️

Bunun adı kamu kaynağının hortumlanmasıdır!

Kaynak: Sayıştay, DHMİ resmi istatistikleri⬇️

Zafer Havalimanı yapım maliyeti:

50 milyon Euro

2012-2025 (6 ay) yılları arasında şirkete yapılan garanti ödemesi: 76 milyon Euro

Kamuya devir tarihi: 2044 yılı

2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro

DHMİ resmi istatistiklerine göre,

Zafer Havalimanı’nda, 2025’in ilk 6 ayında, iç ve dış hatlarda⬇️

Gelen ve giden toplam yolcu sayısı:

37.372

Giden yolcu sayısı:

37.372/2= 18.686 (yaklaşık)

Not:Sözleşmeye göre garanti ödemeleri giden yolcu sayısı üzerinden yapılmaktadır."