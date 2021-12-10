'Yap-işlet-devret' modeliyle kuruldu, kaçak çalıştırılıyor

10 Aralık 2021 Cuma, 20:51

Mücavir alan sınırları dahilinde yapı yapılabilmesi için İmar Kanunu gereği belediyelerden yapı ruhsatı alınmalı. Yapı tamamlandıktan sonra da kullanım izni almadan herhangi bir yapı faaliyete giremez.

Artvin'in Kemalpaşa Belediyesi'ne bağlı sınırlar dahilinde 2016 yılında Sarp Gümrük için yapı ruhsatı düzenlendi. Ruhsat alan gümrük, 2019 yılında tamamlanarak faaliyete başladı. Fakat Sarp Gümrük, hizmet binalarına CHP'li belediyeden yapı kullanım izni almadı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Gümrük Turizim İşletmeleri A.Ş. tarafından 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan Sarp Gümrük'ün hizmet binalarına ait tesis, yapı kullanma izni olmadan kanuna aykırı bir şekilde faaliyetine devam ediyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Çiçek, Ticaret Bakanlığı'na ve Kaçak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne dilekçeler göndererek söz konusu kaçak çalıştırılma hakkında bilgilendirme yaptı.

MECLİS'TE ANLATILDI

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuya değinmişti. Polat Meclis'te yaptığı açıklamada, "Bir parantez de Sarp Gümrüğü’ne açmak gerekiyor. Türkiye'nin en büyük gümrüklerinden bir tanesi, sınır kapılarından bir tanesi. Komisyonda anlattım; maalesef, oturma izni olmadan, yapı kullanma izni olmadan bir vatandaş gitse elektrik su alamaz; bu Gümrük, Cumhuriyet Halk Partili Kemalpaşa Belediyesine sadece harç ödememek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle beraber kaçak vaziyette çalıştırılıyor” demişti.