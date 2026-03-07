Yapboza dönen Kurupelit Yat Limanı için yeniden ÇED başvurusu: Kullanılmaz hale gelmişti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde yapılması planlanan Kurupelit Yat Limanı ve 60 odalı otel projesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Toplam maliyeti 1 milyar 537 milyon TL olarak açıklanan proje kapsamında 314 yat kapasiteli marina ile birlikte otel ve ticari alanların inşa edilmesi planlanıyor.

ÇED başvuru dosyası PPM Kirlilik Önleme Ltd. Şti. tarafından hazırlandı. Dosyada, yat limanı projesinin Samsun’un deniz turizmi potansiyelini artırmasının hedeflendiği ifade edildi. Proje kapsamında 1.12 kilometre uzunluğunda ana mendirek, 185 metre uzunluğunda koruyucu tahkimat ve 380 metre uzunluğunda mahmuz yapılacak.

Yat limanı alanında farklı uzunluk ve derinliklerde 7 adet yüzer iskele kurulması planlanıyor. Geri saha düzenlemeleri kapsamında tekne ve yat servis alanları da projeye dahil edilecek. Proje kapsamında 60 odalı otel, restoran, kafe, yüzme havuzu, konferans salonu, market ve çeşitli ticari alanların yapılması öngörülüyor. Ayrıca 718 araç kapasiteli otopark da projede yer alacak. Proje ile ilgili halkın katılımı toplantısının 26 Mart 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi. Toplantıda bölge halkının proje hakkında görüş ve önerilerini iletebileceği belirtildi.

Kurupelit Yat Limanı projesi daha önce de tartışmaların odağında yer almıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 27 milyon TL harcanarak yapılan ancak mühendislik hataları nedeniyle kullanılamaz hale gelen liman için yeniden proje hazırlamıştı.