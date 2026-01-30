Yapı denetim firmasında rüşvet: 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir inşaatta tespit ettikleri eksiklikleri görmezden gelmek karşılığında 100 bin TL rüşvet istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan yapı denetim görevlisi kuzenler M.K. ve S.M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Efeler ilçesinde meydana geldi. Yapı denetimi yapan bir firmada görevli S.M.K. ile M.K., iddiaya göre kontrolünü gerçekleştirdikleri bir inşaatta tespit ettikleri eksiklikleri görmezden gelip, sorunsuz olduğu yönünde rapor hazırlamak için inşaat şirketinden 100 bin TL nakit para talep etti.

Teklifi kabul etmiş gibi görünen şirket yetkilileri, durumu polise bildirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, paranın teslim edilmesinin hemen ardından S.M.K. ve M.K. suçüstü yakalandı. Kuzen oldukları öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı, şirket yetkililerinden aldıkları 100 bin TL'ye de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve S.M.K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'irtikap' suçundan tutuklandı.