Yapı müteahhitleri ile ilgili yönetmelik güncellendi: Mali bilanço yeterliliği yüzde 50 yükseltilecek

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:54

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı müteahhitliği hizmetlerinde kalitenin artırılması ve güvenli yapılaşmaya katkı sağlanması amacıyla 2012 yılında ‘Yetki Belgesi Numarası’ uygulamasını başlatmıştı. Özellikle yap-sat sektöründeki yapı müteahhitlerinden teknik ve finansal kapasitesi yeterli olmayan ve ayıplı iş yapan, mesleğin itibarını zedeleyen ve bu işi layıkıyla yapanlara karşı haksız rekabete sebep olan firmaların sektörden ayıklanmasına imkan sağlayacak yasal zemin hazırlanarak, 2019 yılında ‘Yetki Belgesi Sistemi’ hayata geçirilmişti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yaşattığı felaket sonrası yıkılan birçok binanın müteahhidi yargılanmıştı. Denetim ve tedbirlerin yeterli derecede alınmaması nedeniyle iktidara yönelik tepkiler oluşmuştu.

YETERLİLİK STANDARTLARI YÜKSELTİLDİ

Özel sektörde iş yapabilecek müteahhitlerin yerine getirmesi gereken kriterler güncellendi. Hazırlanan ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Değişikliği’ bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

YENİ MÜTEAHHİTLERE 'TECRÜBEYE GÖRE İŞ' KRİTERİ

Yapılan değişiklikle sektörde rekabet gücü yüksek firmaların gelişmesine katkı sağlanacak. Müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları (kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücü) ile ilgili oranlar yüzde 50 artırılacak. Bu sayede müteahhitlerin bilançolarına göre tamamlayabilecekleri düzeyde işleri almaları disipline bağlanmış olacak. Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde de yüzde 15 civarında azaltmaya gidilecek. Daha önce daha büyük metrekarelik işleri alabilen müteahhitler, artık daha küçük oranda projeleri alarak mesleki tecrübesini artırabilecek. Böylece iş alabilme kriterlerinde ‘tecrübeye göre iş’ anlayışının yaygınlaşması sağlanacak.

YEŞİL SERTİFİKALI BİNA YAPANA EK PUAN

Bakanlık, 2022 yılında ‘Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği’ni yayımlamıştı. Yine bu düzenleme ile ulusal yeşil bina sertifikası bulunan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek, yeşil dönüşüm teşvik edilecek. Böylece bina sektöründe çevresel etkileri azaltılmış sürdürülebilir projelerin artırılması sağlanacak.