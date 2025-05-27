Yapılaşmada İSKİ’nin yıkım kararı mahkemeden döndü: TOKİ’ye yargı zırhı

Su havzası yakınına yapılan kaçak yapılara ilişkin İSKİ tarafından verilen yıkım kararı, TOKİ’nin itirazı sonrası durduruldu. İstanbul 14. İdare Mahkemesi tarafından verilen karara gerekçe olarak ise bölgenin içme suyu havzasından çıkarılması gösterildi.

Uzmanların, çevre örgütlerinin ve yurttaşların itirazına karşın iktidar tarafından yaşama geçirilmek istenen Kanal İstanbul projesi kapsamında proje güzergâhında bulunan Sazlıdere Barajı da hedef olmuştu. Cumhurbaşkanı kararıyla barajın içme suyu kullanım oranı kâğıt üzerinde yüzde 100’den yüzde 0’a düşürülmüştü. Mart ayı itibarıyla Sazlıdere Barajı Normalde yapılaşmanın yasak olduğu baraj bölgesine yapılan kaçak yapılar için İSKİ, 27 Mayıs’ta uygulanacak biçimde yıkım kararı aldı ve yapı sahiplerine bu tarihe kadar süre vermişti.





ABD'Lİ FRYAR OBRUKLARI İNCELEDİ

ABD’dekİ Kentucky Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alan Fryar, Konya’da obrukları inceledi. Fryar’a arazi çalışmalarında Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Dr. öğretim üyesi Hatice Ünal Ercan ve araştırma görevlisi Alper Dülger eşlik etti. Fryar, obrukların genellikle kalker gibi çözünür kayaçların bulunduğu bölgelerde görüldüğünü söyledi. Fryar, “Konya’da su seviyesi ciddi şekilde düşmüş durumda. Bu durum, yüzeydeki yapıları daha savunmasız hale getiriyor” dedi. (AA)