Yaprak Dökümü’ndeki Şevket karakterinin maaşı viral oldu
2006-2010 yıllarında arasında Kanal D ekranında yayınlanan Yaprak Dökümü'nün ilk bölümünde Şevket karakterinin bulduğu iş karşılığında aldığı maaşın konuşulduğu sahne sosyal medyada gündem oldu.
Yaprak Dökümü'nün ilk bölümünde Şevket karakterini canlandıran oyuncu Caner Kurtaran'ın 1.500 lira maaşla iş bulmasının ailede yarattığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D ekranında yayınlanmıştı.
2006 yılında brüt asgari ücret 531 lirayken çalışanların eline net 380 lira 46 kuruş geçiyordu.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor