Yaraları müzikle saracaklar

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:38

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 09:38

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) tarafından başlatılan yardım kampanyası Türkiye’ye örnek oldu. İzmirli sanatçıların başlattığı ve İstanbul, Adana, Mersin gibi illere yayılan kampanya sayesinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan afet bölgesinde yaralar sanatla sarılacak.

4 ilde kurulan merkezlerde depremzede çocuklara, gençlere ve müzisyenlere ulaştırmak üzere müzik enstrümanları toplayan TEHİS üyesi gönüllü sanatçılar, 19 Nisan’da düzenleyecekleri dayanışma konseriyle önemli bir bağış etkinliğinin altına imza atacak. Bölgede yaşanan depremde mağdur olan müzisyen arkadaşları ve yakınları için başlatılan kampanyada gelen talepler üzerine tüm yurttaşlara ulaşmaya çalışan sanatçılar, afet bölgesine hem umut, hem de moral olacak. Depremin ardından başlattıkları kampanya sayesine depremzede meslektaşlarına farklı kentlerde iş ve barınma imkanı sunan sanatçılar, toplayacakları yardımlar ile önümüzdeki yıl da afet bölgesinde bir sanat merkezi inşa edecek.

"DAYANIŞAYI BÜYÜTÜYORUZ"

Kampanyanın detayları hakkında bilgi veren ve tüm duyarlı yurttaşlara katılım çağrısı yapan TEHİS İzmir Temsilcisi Okan Kılınç, “Bizim esas amacımız burada enkaz altında kalan kültür ve sanatı enkaz altından çıkartmak. Orada yaşayan müzisyen arkadaşlarımız evlerini, ailelerini, yakınlarını, işlerini, her şeylerini kaybetti. Enkazdan kurtulsa bile sadece bedeniyle başka kentlere göç eden tanıdıklarımız var. Biz hem başka illere göç eden, hem de evini, toprağını bırakmayıp deprem bölgesinde kalan arkadaşlarımıza yardım ulaştırıyoruz. İzmir’e gelen depremzede arkadaşlarımıza kalacak ev, gıda yardımı, iş ayarladık, müzik aletlerimizi bağışladık, dayanışmayı büyüttük. Onlarla ekmeğimizi bölüştük. Biz sanat camiası olarak bir aileyiz. Hatay’a 4 tır yardım malzemesi gönderdik. Sadece müzisyen kardeşlerimiz değil, onların yakınları ve bize ulaşan diğer mağdurlara da yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Bölgede önümüzdeki yıl bir kültür merkezi inşa edip o hem kardeşlerimize yeniden iş imkanı sağlayacağız, hem de bölgenin yaralarını kültür ve sanatla saracağız. İzmir’den başladığımız bu proje kapsamında yine afet bölgesinde kuracağımız çadır ya da konteynerlerde müzik, tiyatro gibi sanatsal faaliyetler yürüterek çocuklara, yetişkinlere moral vereceğiz. Sanat sayesinde yurttaşlarımızı normal yaşantılarına döndürmek istiyoruz. Amacımız tüm müzik emekçilerine ve ulaşabildiğimiz kadar depremzedeye ulaşmak. Başlattığımız bu proje uzun soluklu olacak ve sürdürebildiğimiz kadar da sürdüreceğiz. Yardımlara aralıksız devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.