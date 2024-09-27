Yaralı kedinin omurgasında saçma tespit edildi!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan kedinin omurgasında tüfek saçması tespit edildi.
General Sükrü Kanatlı Mahallesi'nde hayvanseverler, sokakta arka ayaklarını sürükleyerek hareket etmeye çalışan sokak kedisini fark edince veterinere götürdü.
Yaralandığı belirlenen kendinin çekilen röntgeninde omurgasında saçma olduğu anlaşıldı.
Tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandığı belirlenen kedi tedaviye alındı.
Şikayet üzerine olayla ilgili araştırma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Siyasi yasak' AKP'yi böldü
- O müdürün sırtını sıvazlayan karar
- Misafirperver kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Hyundai elektriklide çığır açıyor: Şarj sorunu bitiyor!
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme