Yaralı kedinin omurgasında saçma tespit edildi!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan kedinin omurgasında tüfek saçması tespit edildi.

Yaralı kedinin omurgasında saçma tespit edildi!
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DHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:17

General Sükrü Kanatlı Mahallesi'nde hayvanseverler, sokakta arka ayaklarını sürükleyerek hareket etmeye çalışan sokak kedisini fark edince veterinere götürdü.

Yaralandığı belirlenen kendinin çekilen röntgeninde omurgasında saçma olduğu anlaşıldı.

Tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandığı belirlenen kedi tedaviye alındı.

Şikayet üzerine olayla ilgili araştırma başlatıldı.

 


Etiketler: #hatay #Kedi #tüfek

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