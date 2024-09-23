Otomobile 'tüfekli' saldırı: Kuzeninin pompalı tüfekle vurduğu Beytullah öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilinin önünü kesen dayısının oğlu O.A. (23) tarafından pompalı tüfekle vurulan Beytullah Soylu (24), yaşamını yitirdi.

Otomobile 'tüfekli' saldırı: Kuzeninin pompalı tüfekle vurduğu Beytullah öldü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:13

Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sultan Hamit Caddesi 811 Sokak kavşağında, dün saat 20.00 sıralarında O.A., halasının oğlu Beytullah Soylu'nun kullandığı 15 ACV 879 plakalı otomobilin önünü kesip pompalı tüfekle ateş etti. 

Göğsünden ağır yaralanan Beytullah Soylu’nun hareket eden otomobili, park halindeki 15 EV 347 plakalı araca çarptı. O.A. ise kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleden sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Beytullah Soylu yapılan tüm çabaya karşın kurtarılamadı.

Bucak Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olan Soylu'nun cenazesi morga konuldu.

Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan O.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. 


Etiketler: #112 Acil #Burdur

İlgili Haberler

Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur'un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan nereli, kaç yaşında?

Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur'un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan nereli, kaç yaşında?
Burdur'da elektrikli bisiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı

Burdur'da elektrikli bisiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: Otomobil direği devirdi, köy elektriksiz kaldı

Burdur'da feci kaza: Otomobil direği devirdi, köy elektriksiz kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler