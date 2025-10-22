Yaralı taşıyan otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da parmağı kopan çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışan otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Urfa yol ayrımı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir parmağı öğrenilemeyen nedenlerden dolayı kopan Ali G.'yi (15), 06 CMT 221 plakalı otomobille hastaneye yetiştirmeye çalışan Fevzi Y.'nin kullandığı otomobil ile Bektaş K. idaresindeki 01 DEV 42 plakalı kamyonet çarpıştı.



Meydana gelen kazada sürücüler Fevzi Y. ve Bektaş K. ile otomobil ile hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Ali G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.