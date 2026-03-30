Yaralı yakınları hastanede birbirine saldırdı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmış ve yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, yaralı yakınları arasında hastanede tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada şahıslar bir birine saldırdı.

Kavgadan dolayı hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kavgaya müdahale edildi.

Ölen yada yaralananın olmadığı kavgadan dolayı polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.