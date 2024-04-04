‘Yarattığımız sorunun mağduru hayvanlar oldu’

Yayınlanma: 04.04.2024 - 17:53

Güncelleme: 04.04.2024 - 17:53

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sokak hayvanları gününün tarihçesine değinilerek sokak hayvanlarının Türkiye’deki durumuna ilişkin yorum yapıldı.

Açıklamada, “Öncelikle sokakların köpek üretmediği ve bu sorunun insan eliyle yaratıldığı gerçeğinden hareketle, yine sorunu yaratanların çabalarıyla bu canlıların ihtiyaçlarının karşılanması, refahının sağlanması, en insani yaklaşımla popülasyonun yönetilmesi hepimizin ortaklaşması gereken bir gerçektir. Değişen yaşam koşulları, kalabalık şehirler, insan atıklarının fazlalaşması, bilinçsiz besleme konuyu her geçen gün daha karmaşık hale getirmekte, artan popülasyon konusunda sadece hayvan seven ve sevmeyen tarafların tepkilerine göre tavır alındığı için çözüm konusunda gerçekçi adımlar atılamamaktadır” denildi. 2004 yılında çıkarılan yasayla birlikte sahipsiz hayvanlar konusundaki uygulamaların sorumluluğunun yerel yönetimlere ve il özel idarelerine verildiği anımsatılan açıklamada, çeşitli sebepler yüzünden yerel yönetimlerin görevlerini yerine getiremediği aktarıldı.

'POPÜLASYON YÖNETİMİ YAPILMALIDIR'

Açıklamada, sokak hayvanlarının nüfusundaki artışın insanlarda korkuya sebep olduğu vurgulanarak “Artan bu popülasyon her şeyden önce hayvan refahına da aykırıdır. Sokaklarda olumsuz şartlarda yaşamaya mahkum bırakılan hayvanlar, çok sık üremekte, yavrular beslenemeden hastalanarak ölmekte, bir şekilde hayata tutunanlar da hastalık, açlık, trafik kazaları, aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava olayları ile gerçekten bir yaşam mücadelesi vermektedir. Objektif ve samimi bir yaklaşımla şunu söyleyebiliriz ki, insan eliyle yarattığımız bir sorunun mağdurları hayvanlar olmuştur” denildi.

'KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ İLAN EDİLMELİ'

Konuya ilişkin çözüm önerileri sunan TVHB, şunları aktardı:



