Yardım çağrılarında kadınlardan sonra onların adı geçiyor: Çocukların çığlığı!
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun ocak ayı “ev içi şiddet acil yardım hattı” verileri yayımlandı.
Buna göre ocak ayında 288 çağrı geldi. Çağrıların 52’si ev içi şiddet, 35’i ise eş şiddetine ilişkin oldu. Mağdurların yüzde 89.3’ü kadın, yüzde 8.9’u kız çocuk, yüzde 1.8’i ise erkek. Raporda, gelen şiddet ihbarlarında maruz kalanların yaşlarının 3 yaş ile 80 yaş arasında değiştiği yer alıyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan federasyon başkanı Canan Güllü, “Arayanlar kısmına baktığınızda kadınlar ve sonra kız çocukları geliyor. Yaşları 3-17 yaş aralığında olanlar, annelerinin uğradığı şiddet nedeniyle maruz kalıyor. 18-25 ise daha çok baba ve ağabey şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. Kamu bunu iradesini ortaya koyarak önleyebilir. Her olay sonrası bildiri yapmak ya da takibe başlamak yerine eldeki veriler üzerinden önleme politikalarını bölgesel bazda hayata geçirebilsek bu acılardan kurtulabiliriz” dedi.
KATLİAMLAR DURMUYOR
Öte yandan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ocak ayı kadın cinayeti verilerini de yayımladı. Verilere göre ocak ayında 29 kadın öldürüldü, 9 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
Buna ilişkin konuşan Güllü, “Bu katliamlar durmuyor. Elimizde varolan yasal mevzuatlarda önlemeye yönelik çalışmaları da yapmamız gerektiği söz konusuyken bu konu hiç gündeme gelmiyor. Koruma tedbirlerinin güven vermeyen uygulamaları, uzaklaştırma altında bile kadınların tehdit edilmesi gibi sorunlar hâlâ devam ediyor. Mahkemelerdeki cezasızlıkla sonuçlanan dosyalar hele Yargıtay dairelerinin akıllara ziyan kararlarıyla şiddet sarmalı daha da kördüğümleşiyor” ifadelerini kullandı.
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