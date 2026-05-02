Yaren leylek baba oldu: İlk yavrusu yumurtadan çıktı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yıllardır balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konmasıyla tanınan Yaren leylekten sevindiren haber geldi.

Göçten bu yıl 15’inci kez köye dönen Yaren’in ilk yavrusunun yumurtadan çıktığı bildirildi.

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç’ta, Yaren leyleğin gelişi her yıl ilgiyle takip ediliyor. Balıkçı Adem Yılmaz’la kurduğu dostlukla tanınan Yaren, bu yıl da göç yolculuğunun ardından 24 Şubat’ta köye ulaştı.

İlk olarak eşi Nazlı sanılan leyleğin, Adem Yılmaz’ın kayığına konmasıyla Yaren olduğu anlaşılmıştı. O anlar, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülenmişti.

‘3 YA DA 4 YAVRUMUZ OLACAK’

Yaren leyleğin ilk yavrusunun yumurtadan çıktığını duyuran Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ebeveynlerin yavruyla hemen ilgilenmeye başladığını belirtti.

Tüydeş paylaşımında, “Yaren’in Leylek’in dün itibariyle ilk yavrusu yumurtasından çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz açıdan dolayı ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz’ın yıllara yayılan dostluğu, Eskikaraağaç Leylek Köyü’nü göç dönemlerinde doğaseverlerin yakından izlediği adreslerden biri haline getirmişti.